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"انتحار" نتنياهو؟.. وتحذير بسبب لبنان! (تقرير اسرائيلي)
2026-06-24 | 11:26
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"انتحار" نتنياهو؟.. وتحذير بسبب لبنان! (تقرير اسرائيلي)
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً
حذّرت فيه من مخاطر استمرار وجود الجيش
الإسرائيلي
في
جنوب لبنان
معتبرة أن إصرار
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
على البقاء هناك قد يتحول إلى "انتحار سياسي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية تقديرها أن الضغوط الأميركية على
نتنياهو
للانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب
لبنان
ستتواصل، وربما تتصاعد خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت "معاريف" أن لدى
إسرائيل
مخاوف كبيرة من تحول
إيران
من مصدر تهديد إلى طرف يُدار معه ملف لبنان، مشيرة إلى أن جهات
أمنية
في
تل أبيب
ترفض القول إن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بات بلا جدوى.
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