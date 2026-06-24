"انتحار" نتنياهو؟.. وتحذير بسبب لبنان! (تقرير اسرائيلي)

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً









حذّرت فيه من مخاطر استمرار وجود الجيش في معتبرة أن إصرار على البقاء هناك قد يتحول إلى "انتحار سياسي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية تقديرها أن الضغوط الأميركية على للانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب ستتواصل، وربما تتصاعد خلال المرحلة المقبلة.





وأضافت "معاريف" أن لدى مخاوف كبيرة من تحول من مصدر تهديد إلى طرف يُدار معه ملف لبنان، مشيرة إلى أن جهات في ترفض القول إن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بات بلا جدوى.