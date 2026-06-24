روبيو: إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها بالصواريخ

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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شخصين مشتبه فيهما اجتازا المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وشكلا تهديدا لقواتنا
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