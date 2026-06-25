هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل نقلت إلى الجانب اللبناني خلال محادثات واشنطن رسالة مفادها أنها وصلت إلى جميع المناطق التي أرادت الوصول إليها داخل الشريط الأمني في جنوب لبنان