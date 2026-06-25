هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: حان الوقت لاتخاذ خطوات سياسية بحيث يحل الجيش اللبناني محل قوات الجيش الإسرائيلي مع ضمان أميركا بأن يعمل الجيش اللبناني ضد حزب الله ولا يقترب مجدداً من الحدود