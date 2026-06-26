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وزير الداخلية لـ"الجديد": قرار الدولة اللبنانية واضح وهو ضبط حدودها ومنع أي ضرر في مجتمعنا ومنع تصدير أي ضرر إلى مجتمعات الدول الصديقة
وزير الداخلية لـ"الجديد": قرار الدولة اللبنانية واضح وهو ضبط حدودها ومنع أي ضرر في مجتمعنا ومنع تصدير أي ضرر إلى مجتمعات الدول الصديقة
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"الجديد": أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع الجيش وأجهزة مكافحة المخدرات في الدول الصديقة تمكّنت من تنفيذ عمليات ضبط مخدرات كبيرة وتوقيف عدد كبير من المطلوبين
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"الجديد": أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع الجيش وأجهزة مكافحة المخدرات في الدول الصديقة تمكّنت من تنفيذ عمليات ضبط مخدرات كبيرة وتوقيف عدد كبير من المطلوبين
مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": موقف الثنائي الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل لم يتغيّر
مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": موقف الثنائي الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل لم يتغيّر
مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": لم يكن بند (تكليف التفاوض) مدرجًا على جدول الأعمال ولو علمنا بما سيصدر لكان النقاش مختلفًا
مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": لم يكن بند (تكليف التفاوض) مدرجًا على جدول الأعمال ولو علمنا بما سيصدر لكان النقاش مختلفًا
مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": ما حصل في جلسة الحكومة أمس بشأن تكليف الوفد اللبناني التفاوض في واشنطن كان مجرد "أخذ علم" وفوجئنا صباحا بنشر المستند
مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": ما حصل في جلسة الحكومة أمس بشأن تكليف الوفد اللبناني التفاوض في واشنطن كان مجرد "أخذ علم" وفوجئنا صباحا بنشر المستند
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عربي و دولي

ترامب: إيران خرقت وقف النار باستهداف السفن

2026-06-26 | 11:54
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ترامب: إيران خرقت وقف النار باستهداف السفن
ترامب: إيران خرقت وقف النار باستهداف السفن
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عربي و دولي

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باستهداف

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