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آخر تفاصيل اجتماع واشنطن.. مباشرة من العاصمة الأميركية
عربي و دولي
تفاصيل
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واشنطن..
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العاصمة
الأميركية
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الاجتماع الوزاري الخليجي بحث اليوم مع وزير الخارجية الأميركي ملفات إقليمية
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مصادر دبلوماسية في واشنطن للجديد: هامش الخلاف اصبح اضيق والوفدان مصران على مواقفهما واتصالات سعودية بواشنطن في الساعات الاخيرة لدعم الموقف اللبناني وحصول اختراق
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