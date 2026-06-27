أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا



قال الرئيس إن "الأيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع"، لا تستهدفه فقط شخصيا ولا حزب العدالة والتنمية ولا "تحالف الجمهور" فحسب، بل تستهدف الجميع في .



جاء ذلك في ألقاها، السبت، خلال فعالية لحزبه العدالة والتنمية في ولاية صقاريا، شمال غربي البلاد.

وأضاف: "ولذلك، عندما نكافح ضد الصهيونية فإننا لا نخوض ذلك من أجل أنفسنا أو لمصلحة شخصية بل من أجل بقاء دولتنا وشعبنا بأسره".

وأكد أردوغان على أن الشعب بكافة مكوناته والبالغ عددهم 86 مليون نسمة، يملك تاريخا مشتركا، ومصيرا مشتركا، ووطنا مشتركا ارتوت أرضه بدماء .

ولفت إلى أن المجتمع يمكن أن يتضمن اختلافات في الآراء والأفكار والمذاهب والمناهج وأنماط الحياة، لكنه مجتمع واحد يعيش على نفسها، وتحت نفسه، وفي ظل الهلال نفسه، ويتجه نحو الهدف نفسه.