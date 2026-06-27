أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا

جاء ذلك في كلمة
ألقاها، السبت، خلال فعالية لحزبه العدالة والتنمية في ولاية صقاريا، شمال غربي البلاد.
وأضاف: "ولذلك، عندما نكافح ضد الصهيونية فإننا لا نخوض ذلك من أجل أنفسنا أو لمصلحة شخصية بل من أجل بقاء دولتنا وشعبنا بأسره".
وأكد أردوغان على أن الشعب التركي
بكافة مكوناته والبالغ عددهم 86 مليون نسمة، يملك تاريخا مشتركا، ومصيرا مشتركا، ووطنا مشتركا ارتوت أرضه بدماء الشهداء
.
ولفت إلى أن المجتمع يمكن أن يتضمن اختلافات في الآراء والأفكار والمذاهب والمناهج وأنماط الحياة، لكنه مجتمع واحد يعيش على الأرض
نفسها، وتحت العلم
نفسه، وفي ظل الهلال نفسه، ويتجه نحو الهدف نفسه.