بشأن حزب الله.. نتنياهو يعلن: سنرسل وفداً

معلومات الجديد: جلسة التفاوض المقبلة امامها تحديات كبيرة منها مسألة تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين لبنان وإسرائيل وما ستصل اليه في اجتماعات واشنطن التي تصفها المصادر بـ "الدقيقة والحساسة جداً"