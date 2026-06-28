عن تشييع خامنئي.. ماذا قال عراقجي؟

وقال عراقجي في كلمته خلال مؤتمر صحافي مشترك
مع وزير الخارجية
فؤاد حسين، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهدف الأول من زيارة بغداد، هو تقديم الشكر لحكومة العراق وشعبه، إذ إن زيارتي لبغداد تأتي في ظروف خاصة وحكومة العراق لها مواقف مهمة في إدانة الاعتداء علينا"، مؤكداً "إصرار بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في المجالات الاستراتيجية".
وأضاف أن "مذكرة التفاهم تشمل وقف الحرب في كل الجبهات خاصة لبنان
"، مشدداً على "ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية
في لبنان، والانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية".
وتابع: "لا يجب التدخل في إدارة مضيق هرمز من قبل أي طرف، وأن مضيق هرمز تحت إدارة إيران
وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها"، مبيناً أنه "لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن".
وأشار إلى أنه "أطلع وزير الخارجية فؤاد حسين على
تطورات المباحثات مع واشنطن وملف هرمز"، معرباً عن "شكره للعراق على مواقفه الجيدة في دعم الشعب الإيراني
".
وختم: "الهدف الآخر من الزيارة هو التنسيق مع بغداد لوضع آلية لتشييع السيد الشهيد علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق".