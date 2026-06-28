عن تشييع خامنئي.. ماذا قال عراقجي؟

أكد ، عباس عراقجي، الأحد، أن مذكرة التفاهم تشمل وقف الحرب في كل الجبهات وخاصة ، فيما أشار الى أن الهدف من الزيارة، شكر العراق على الدعم والتنسيق مع بغداد لوضع آلية لتشييع السيد الشهيد علي خامنئي في المناطق المقدسة.





وقال عراقجي في كلمته خلال مؤتمر صحافي مع فؤاد حسين، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهدف الأول من زيارة بغداد، هو تقديم الشكر لحكومة العراق وشعبه، إذ إن زيارتي لبغداد تأتي في ظروف خاصة وحكومة العراق لها مواقف مهمة في إدانة الاعتداء علينا"، مؤكداً "إصرار بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في المجالات الاستراتيجية".



وأضاف أن "مذكرة التفاهم تشمل وقف الحرب في كل الجبهات خاصة "، مشدداً على "ضرورة وقف الهجمات في لبنان، والانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية".



وتابع: "لا يجب التدخل في إدارة مضيق هرمز من قبل أي طرف، وأن مضيق هرمز تحت إدارة وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها"، مبيناً أنه "لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن".



وأشار إلى أنه "أطلع وزير الخارجية فؤاد تطورات المباحثات مع واشنطن وملف هرمز"، معرباً عن "شكره للعراق على مواقفه الجيدة في دعم الشعب ".



وختم: "الهدف الآخر من الزيارة هو التنسيق مع بغداد لوضع آلية لتشييع السيد الشهيد علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق".