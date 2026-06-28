عن الاتفاق مع لبنان.. ماذا علّق رئيس الأركان الاسرائيلي؟

قال رئيس الأركان الاسرائيلي إيال زامير، أن "الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها جيش الدفاع خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه، مضيفاً: "سنحترم الاتفاق وسنعمل على إنجاحه، والاختبار الآن هو اختبار التطبيق العملي من جانب الطرفين وستحدد الفترة المقبلة ملامح المستقبل".



وزعم زامير، أن "قواتنا تسيطر على قلعة الشقيف وهم مجهزون بجميع الأدوات والوسائل اللازمة للتغلب على حزب الله".









