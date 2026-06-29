الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

الخارجية الصينية: وزير الخارجية السعودي يزور بكين من 30 حزيران إلى الأول من تموز

2026-06-29 | 03:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الخارجية الصينية: وزير الخارجية السعودي يزور بكين من 30 حزيران إلى الأول من تموز
الخارجية الصينية: وزير الخارجية السعودي يزور بكين من 30 حزيران إلى الأول من تموز
مقالات ذات صلة
الخارجية الصينية: وزير الخارجية السعودي يزور بكين من 30 حزيران إلى الأول من تموز

عربي و دولي

الصينية:

الخارجية

السعودي

حزيران

الأول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أمس ثلاثة مقرات تابعة لحزب الله في النبطية وميفدون رداً على استهداف قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

أمير الكويت يستقبل وزير الداخلية أحمد الحجار
06:02

أمير الكويت يستقبل وزير الداخلية أحمد الحجار

في إطار زيارته الرسمية للكويت، زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، في حضور سفير لبنان في الكويت غادي الخوري.

ونقل الوزير الحجار إلى الأمير الصباح تحيات وتقدير رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب الكويت الشقيق المزيد من التقدم.
من جهته، حمّل أمير الكويت الوزير الحجار تحياته إلى الرئيس عون، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللبنان وشعبه المزيد من التقدم والرخاء.

وأكد الوزير الحجار خلال اللقاء أن لبنان يثمن عاليا مواقف دولة الكويت الداعمة له في مختلف الظروف والمحطات، ويقدر وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، مشددا على حرص لبنان على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.

06:02

أمير الكويت يستقبل وزير الداخلية أحمد الحجار

في إطار زيارته الرسمية للكويت، زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، في حضور سفير لبنان في الكويت غادي الخوري.

ونقل الوزير الحجار إلى الأمير الصباح تحيات وتقدير رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب الكويت الشقيق المزيد من التقدم.
من جهته، حمّل أمير الكويت الوزير الحجار تحياته إلى الرئيس عون، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللبنان وشعبه المزيد من التقدم والرخاء.

وأكد الوزير الحجار خلال اللقاء أن لبنان يثمن عاليا مواقف دولة الكويت الداعمة له في مختلف الظروف والمحطات، ويقدر وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، مشددا على حرص لبنان على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.

يحدث الآن

اخترنا لك
المتحدث باسم الحكومة العراقية: آخر موعد لحصر السلاح بيد الدولة سيكون في 30 سبتمبر وأبلغنا الجماعات المسلحة
06:07
نائب وزير الخارجية الإيراني: المشاورات ستستمر مع قطر بشأن تنفيذ الجانب الآخر التزاماته وفقا لمذكرة التفاهم
06:07
أمير الكويت يستقبل وزير الداخلية أحمد الحجار
06:02
نائب وزير الخارجية الإيراني: لا توجد اجتماعات مقررة هذا الأسبوع لفريق العمل التقني
05:54
الخارجية السعودية: نجدد دعمنا لسيادة ووحدة الأراضي السورية
04:39
الخارجية السعودية: نشدد على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة سوريا
04:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026