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عربي و دولي

تمثال للرئيس السوري في طرابلس؟ إليكم الحقيقة

2026-06-29 | 10:51
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تمثال للرئيس السوري في طرابلس؟ إليكم الحقيقة
تمثال للرئيس السوري في طرابلس؟ إليكم الحقيقة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زُعم أنها تُظهر تمثالًا للرئيس


 السوري أحمد الشرع في مدينة طرابلس. وبعد تدقيق أجراه فريق موقع "الجديد"، تبيّن أن الصورة مولّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا صحة للخبر او الصورة على الإطلاق.
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