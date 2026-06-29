تمثال للرئيس السوري في طرابلس؟ إليكم الحقيقة

انتشرت على صورة زُعم أنها تُظهر تمثالًا للرئيس







السوري في مدينة . وبعد تدقيق أجراه فريق موقع "الجديد"، تبيّن أن الصورة مولّدة باستخدام تقنيات ، ولا صحة للخبر او الصورة على الإطلاق.