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2026-06-29 | 10:51
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A+
تمثال للرئيس السوري في طرابلس؟ إليكم الحقيقة
انتشرت على
مواقع التواصل الاجتماعي
صورة زُعم أنها تُظهر تمثالًا للرئيس
السوري
أحمد الشرع
في مدينة
طرابلس
. وبعد تدقيق أجراه فريق موقع "الجديد"، تبيّن أن الصورة مولّدة باستخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
، ولا صحة للخبر او الصورة على الإطلاق.
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