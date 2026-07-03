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الرئيس عون: ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية
الرئيس عون: ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية
الرئيس عون: مشكلة البعض الذي إعتاد على ان يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا هي في قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني- الأميركي
الرئيس عون: مشكلة البعض الذي إعتاد على ان يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا هي في قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني- الأميركي
الرئيس عون: صيغة الاطار لا تشرع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية
الرئيس عون: صيغة الاطار لا تشرع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية
مراسل الجديد في واشنطن: اتصال جرى منذ يومين بين الرئيس عون و "فريق العمل الأميركي المعني بلبنان" لتنسيق زيارة الرئيس المرتقبة إلى واشنطن قريباً
مراسل الجديد في واشنطن: اتصال جرى منذ يومين بين الرئيس عون و "فريق العمل الأميركي المعني بلبنان" لتنسيق زيارة الرئيس المرتقبة إلى واشنطن قريباً
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رئيس البرلمان الإيراني: على جميع مكونات لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتنة
2026-07-03 | 03:10
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