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عربي و دولي
في ريف دمشق.. هجوم على حاجز أمني!
2026-07-03 | 08:16
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في ريف دمشق.. هجوم على حاجز أمني!
أصيب ثلاثة عناصر من
قوى الأمن الداخلي
اليوم
الجمعة، إثر اعتداء استهدف حاجزاً أمنياً عند مدخل مدينة جرمانا
بريف
العاصمة
السورية
دمشق
، بينما قُتل أحد منفذي الاعتداء، وأُلقي القبض على الآخر.
وقال مصدر أمني لوكالة "
سانا
": "إن أحد الحواجز الأمنية على مداخل مدينة جرمانا أوقف
صباح اليوم
شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، للتثبت من هويتيهما، وخلال إجراءات التفتيش
بادر
أحدهما إلى سحب مسدس وإطلاق عدة عيارات نارية في
الهواء
، ثم ألقى قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر بجروح".
وأوضح المصدر أن المهاجم حاول إلقاء قنبلة يدوية ثالثة، إلا أنها انفجرت به، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأشار المصدر إلى أنه بعد نقل الجثة إلى المستشفى والتعرف على هويتها تبين أن القتيل مطلوب بجرائم قتل واتجار بالمواد المخدرة، فيما أُلقي القبض على الشخص الذي كان برفقته، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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عربي و دولي
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