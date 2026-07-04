بزشكيان هدّد بالاستقالة... وانقسام حاد داخل النظام الإيراني



أفادت صحيفة " تايمز"، نقلًا عن أربعة مصادر، بأن مسعود بزشكيان أبلغ المرشد خلال المفاوضات أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض اتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من خطورة استمرار الحصار البحري.



كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين أن رئيس البنك المركزي حذّر المرشد من نفاد الإمدادات الغذائية والطبية بحلول نهاية آب إذا استمر الحصار البحري.



وأضافت "نيويورك تايمز" أن التعيينات المرتقبة في السلطة القضائية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وقوات "الباسيج"، ومكتب المرشد، ستكون المؤشر الأبرز على الذي سيمنحه مجتبى خامنئي نفوذًا داخل النظام.

