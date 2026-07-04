130 ألف عائلة على موعد مع المساعدات.. إليكم التفاصيل

جالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في منطقة النبطية للاطلاع على الاوضاع ولقاء فاعليات بعد العدوان الاسرائيلي الأخير.

