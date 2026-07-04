بالصور- نوع جديد من القرش الشبح

أعلن علماء كوستاريكيون عن اكتشاف محتمل لنوع جديد من أسماك القرش الشبح في مياه قرب كابو بلانكو وجزيرة كانيو.

وقال أرتورو أنغولو سيباخا، أستاذ علم الأحياء في جامعة كوستاريكا، إن العيّنة المكتشفة تتميّز بـ"خطم أقصر، ولون أكثر قتامة، وشوكة أطول بكثير على زعنفتها الظهرية" مقارنة بالأنواع المعروفة.



وأضاف أن هذا الاكتشاف يمثّل النوع الوحيد المعروف حتى الآن من هذه الأسماك على سواحل أميركا الوسطى، مشيرا إلى أن التحليلات الجينية أظهرت أن النوع الجديد لا تربطه أيّ صلة تكاثرية بأنواع أسماك القرش الشبح الأخرى المعروفة.