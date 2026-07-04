بالصور- نوع جديد من القرش الشبح

مع ذلك، أوضح أن عينات جُمعت سابقا قرب سواحل بيرو وتشيلي تشبه إلى حد كبير العينة المكتشفة في كوستاريكا. لذلك، يواصل العلماء مقارنة العينات قبل تأكيد النتائج النهائية.
واكتُشفت ثلاثة أنواع أخرى من أسماك القرش الشبح في مياه قبالة جنوب إفريقيا وتايوان وأستراليا واليابان، وكذلك في المحيط الأطلسي
بين غرينلاند والبرازيل.
وتنتمي أسماك القرش الشبح إلى مجموعة من الأسماك الغضروفية تُعرف باسم
رينوكيميرا، وهي قريبة من أسماك القرش، لكنها انفصلت عنها وراثيا قبل نحو 400 مليون عام.
ورجّح سيباخا أن يكون النوع الجديد أوسع انتشارا على طول سواحل المحيط الهادئ
في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية.