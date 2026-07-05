نتنياهو طلب لقاء ترامب.. فهل يُلبّي الأخير الطلب؟ (معاريف)

نقل موقع "أكسيوس" أن طلب عقد لقاء مع الرئيس الأميركي في ، فيما وصف علاقته بنتنياهو بأنها "ممتازة"، مضيفًا: " يعرف من هو صاحب القرار"، ومؤكدًا أن تحديد موعد الاجتماع ووتيرة التنسيق بينهما يخضعان لجدول أعماله.