محاولة اميركية لجمع عون ونتنياهو (معاريف)

افادت صحيفة "معاريف" بانه "في سياق اجتماع مرتقب محتمل بين وترامب،

يبرز احتمال أن يسعى الرئيس الأميركي إلى تشجيع زيارة الرئيس اللبناني، بل وحتى عقد اجتماع ثلاثي. ويسعى إلى ربط المحادثات مع بتحرك إقليمي أوسع نطاقاً يتعلق بلبنان وإيران، وترتيبات محتملة على الحدود مع ".