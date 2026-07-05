نتنياهو: ترامب لم يتدخل في عملياتنا ضد حزب الله!

قال رئيس الوزراء إن الرئيس الأميركي "لم يطلب عدم اتخاذ إجراءات ضد أنفاق في وإسرائيل تتصرف وفقاً لاعتباراتها الخاصة".



وأضاف أن القرارات المتعلقة بالتحركات في لبنان تُتخذ بناءً على التقديرات والمصالح الأمنية الإسرائيلية، نافياً أن يكون قد طلب الامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد الأنفاق التابعة لـ"حزب الله".