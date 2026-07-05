رئيس الأركان الإسرائيلي من قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته

وأضاف زامير أن "تسيطر على المواقع الرئيسية فوق ، وكذلك على المسارات والمنشآت تحت الأرض"، معتبرًا أن على "الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي والعمل على تطهير المنطقة من عناصر ".

وأشار إلى أن الجيش سيواصل، بحسب تعبيره، "العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي "، وأنهم "على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار".

كما ادعى رئيس الأركان الإسرائيلي أن العمليات العسكرية الإسرائيلية "أضعفت حزب "، مضيفًا أن الحزب "منهك وقد مُني بالهزيمة في كل مواجهة خاضها مع قواتنا".