رئيس الأركان الإسرائيلي من قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته

وأضاف زامير أن القوات الإسرائيلية "تسيطر اليوم على المواقع الرئيسية فوق الأرض، وكذلك على المسارات والمنشآت تحت الأرض"، معتبرًا أن على الجيش اللبناني "الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل، بحسب تعبيره، "العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية"، وأنهم "على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار".
كما ادعى رئيس الأركان الإسرائيلي أن العمليات العسكرية الإسرائيلية "أضعفت حزب الله"، مضيفًا أن الحزب "منهك وقد مُني بالهزيمة في كل مواجهة خاضها مع قواتنا".