ويعتقد أن شاي المتة أو "يربا متة"، الذي تنبعث منه رائحة ترابية ومذاق مرير قوي، محمل بمضادات الأكسدة ويحتوي على كمية من الكافيين مثل القهوة.

ونظرا لانتشارها الواسع بين لاعبي كرة القدم الأميركيين الجنوبيين ومن ثم الأوروبيين، فهل تشكل "المتة" حقًا "السلاح السري" للاعب كرة القدم؟

شراب المتة مليء بالكافيين، ويعطي دفعة طاقة مماثلة للقهوة، لكن على عكس الأخيرة، يقول أنصار هذا المشروب عادة أنهم لا يشعرون بنفس "الانهيار" بعد شرب المتة.

بالإضافة إلى الحصول على دفعة من الطاقة، فإن استبدال كوب القهوة الصباحي بكوب المتة قد يساعد أيضًا على التخلص من بعض الوزن.

وقال باحثون في البرازيل عام 2019 إن المشروب الأخضر له خصائص "مضادة للسمنة".

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة كورية جنوبية أجريت عام 2015 أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تناولوا كبسولات نبتة "يربا متة" كل يوم يمكن أن يفقدوا ما يصل إلى0.7 كيلوغرام.

وكشفت دراسات أخرى عن فوائد مماثلة، فعلى سبيل المثال، اختبرت دراسة أجريت عام 2018 في النرويج شملت 11 من راكبي الدراجات الذكور ووجدت أنه يزيد من كمية الدهون المحروقة عند ممارسة الرياضة.