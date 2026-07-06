انسحاب مرتقب من نقاط جديدة.. والأهم عدم وصول "حزب الله" لأي معلومات حساسة! (تقرير اسرائيلي)

أفادت هيئة البث الاسرائيلية، بوجود تقدُّم في التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة من انسحاب الجيش من مناطق في ، وتحديداً منطقة الزوطرين في النبطية لتكون النقطة التجريبية الأولى، مع انخراط أميركي مباشر في تنسيق العملية ووضع آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ونقل المسؤولية إلى .

وبحسب التقرير، أشار إلى "اقتراب تنفيذ مرحلة إضافية من إعادة الانتشار، بعد زيارة قائد قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية، الجنرال جوزف كليرفيلد، المسؤول عن إدارة مشروع الانسحاب من ، خلال الأسبوع الماضي، وبحثه مع المسؤولين متابعة تنفيذ مراحل الانسحاب".



وأشار التقرير إلى أنه "من المقرر أن يصل فريق كليرفيلد خلال الأسبوع الجاري، بهدف التخطيط لمنطقتين إضافيتين يُتوقع أن ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي".



ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإن "تنفيذ عملية تسليم هاتين المنطقتين إلى سيستغرق ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع".



وأضاف التقرير أن "الجيش الإسرائيلي أعدّ مقترحات تتعلق بمنطقتي الانسحاب المقبلتين، وقد رُفعت هذه المقترحات إلى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي يُنتظر أن يعرضها على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) لاتخاذ القرار بشأنها".



وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الآلية الجديدة تهدف إلى تطوير مستوى التنسيق بين إسرائيل ولبنان، بحيث يعمل الطرفان معاً، من خلال غرفة عمليات افتراضية مشتركة".



وتابع التقرير أن "الدور الأميركي سيبقى حاضراً في إنشاء خلية التنسيق، إلا أن مهمتها لن تقتصر هذه المرة على متابعة خروقات وقف إطلاق النار، بل ستمتد، بحسب المصادر، إلى تنسيق الخطوات المتعلقة بتفكيك " ".



ووفق هيئة البث، فإن " ستتولى الموافقة على الشخصيات التي ستشارك في هذه الآلية، بهدف التأكد من عدم وصول أي معلومات حسّاسة إلى "حزب ".