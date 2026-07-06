من بينهم إنهاء الدعم الايراني لـ "حزب الله".. لماذا "يستعجل" نتنياهو لقاء ترامب؟

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد من اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق عدة أهداف، أبرزها ترميم الثقة التي تضررت بينه وبين ترامب عقب الحرب مع إيران، وعرض معلومات استخباراتية قبل استئناف المفاوضات الأميركية ، ومناقشة مسار التطبيع مع دول عربية، إضافة إلى إقناع واشنطن بعدم بيع مقاتلات F-35 لتركيا.





وبحسب التقرير، فإن "أحد أبرز دوافع نتنياهو للإسراع في عقد اللقاء هو محاولة إعادة بناء الثقة مع ترامب، بعدما بدأت أوساط مقربة من الرئيس الأميركي تعتبر أن تقديرات نتنياهو بشأن الحرب على إيران كانت خاطئة، بل إن بعضهم يعتقد أن ترامب يحمّل نتنياهو مسؤولية فشل الحرب.



في المقابل، تؤكد أن الخطط التي قدمها جهاز الموساد لم تكن تتحدث عن إسقاط النظام الايراني خلال أيام أو أثناء الحرب، وإنما خلال الأشهر اللاحقة، شرط تنفيذ سلسلة إجراءات قالت إن واشنطن لم تمضِ فيها، وعلى رأسها استخدام المعارضة الكردية لمحاولة إسقاط النظام .



وتسعى إسرائيل أيضاً إلى عرض ما لديها من معلومات استخباراتية قبل استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران حول اتفاق دائم.



وبحسب التقرير، تريد إسرائيل أن تتمسك بعدة مطالب، أبرزها:



- إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من إيران.

- منع إيران من أي حق في تخصيب اليورانيوم.

- إدراج برنامج الصواريخ الباليستية ضمن الاتفاق.

- تضمين إنهاء دعم إيران للفصائل الحليفة في المنطقة ضمن بنود الاتفاق.

- يشير التقرير إلى أن إسرائيل تعتقد أن واشنطن أبدت مرونة في بعض هذه الملفات، وهو ما تحاول تل أبيب تعديله قبل انطلاق المفاوضات.



ومن المتوقع أن يبحث نتنياهو أيضاً الملف اللبناني، في محاولة لتخفيف الضغوط الأميركية المطالبة بانسحاب إسرائيل من الشريط الأمني.



أما في قطاع غزة، فيسعى إلى التأكيد أن أي عملية إعادة يجب أن تسبقها عملية نزع سلاح القطاع وتفكيك حركة حماس، في حين يرى التقرير أن واشنطن لا تؤيد حالياً عملية عسكرية إسرائيلية لتحقيق هذا الهدف، كما تواصل اتصالاتها مع الحركة.



ويعتزم نتنياهو كذلك مناقشة فرص توسيع اتفاقات التطبيع مع دول عربية، إضافة إلى التفاوض بشأن مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.



ووفق التقرير، قد تنتقل العلاقة الأمنية بين البلدين من نموذج المساعدات العسكرية الأميركية المباشرة إلى نموذج يعتمد على الشراكة والتعاون في مجال التكنولوجيا والصناعات الدفاعية.



ويتوقع أيضاً أن يناقش الجانبان الملف السوري، في ظل رغبة أميركية بإحياء المفاوضات بين دمشق وتل أبيب.



كما سيحاول نتنياهو إقناع ترامب بعدم المضي في صفقة بيع مقاتلات F-35 لتركيا، على خلفية التوتر المتزايد بين أنقرة وإسرائيل.