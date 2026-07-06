أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

من بينهم إنهاء الدعم الايراني لـ "حزب الله".. لماذا "يستعجل" نتنياهو لقاء ترامب؟

2026-07-06 | 01:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
من بينهم إنهاء الدعم الايراني لـ &quot;حزب الله&quot;.. لماذا &quot;يستعجل&quot; نتنياهو لقاء ترامب؟
من بينهم إنهاء الدعم الايراني لـ "حزب الله".. لماذا "يستعجل" نتنياهو لقاء ترامب؟

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد من اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق عدة أهداف، أبرزها ترميم الثقة التي تضررت بينه وبين ترامب عقب الحرب مع إيران، وعرض معلومات استخباراتية قبل استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية، ومناقشة مسار التطبيع مع دول عربية، إضافة إلى إقناع واشنطن بعدم بيع مقاتلات F-35 لتركيا.

وبحسب التقرير، فإن "أحد أبرز دوافع نتنياهو للإسراع في عقد اللقاء هو محاولة إعادة بناء الثقة مع ترامب، بعدما بدأت أوساط مقربة من الرئيس الأميركي تعتبر أن تقديرات نتنياهو بشأن الحرب على إيران كانت خاطئة، بل إن بعضهم يعتقد أن ترامب يحمّل نتنياهو مسؤولية فشل الحرب.

في المقابل، تؤكد إسرائيل أن الخطط التي قدمها جهاز الموساد لم تكن تتحدث عن إسقاط النظام الايراني خلال أيام أو أثناء الحرب، وإنما خلال الأشهر اللاحقة، شرط تنفيذ سلسلة إجراءات قالت إن واشنطن لم تمضِ فيها، وعلى رأسها استخدام المعارضة الكردية لمحاولة إسقاط النظام الإيراني.

وتسعى إسرائيل أيضاً إلى عرض ما لديها من معلومات استخباراتية قبل استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران حول اتفاق دائم.

وبحسب التقرير، تريد إسرائيل أن تتمسك الولايات المتحدة بعدة مطالب، أبرزها:

- إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من إيران.
- منع إيران من أي حق في تخصيب اليورانيوم.
- إدراج برنامج الصواريخ الباليستية ضمن الاتفاق.
- تضمين إنهاء دعم إيران للفصائل الحليفة في المنطقة ضمن بنود الاتفاق.
- يشير التقرير إلى أن إسرائيل تعتقد أن واشنطن أبدت مرونة في بعض هذه الملفات، وهو ما تحاول تل أبيب تعديله قبل انطلاق المفاوضات.

ومن المتوقع أن يبحث نتنياهو أيضاً الملف اللبناني، في محاولة لتخفيف الضغوط الأميركية المطالبة بانسحاب إسرائيل من الشريط الأمني.

أما في قطاع غزة، فيسعى إلى التأكيد أن أي عملية إعادة إعمار يجب أن تسبقها عملية نزع سلاح القطاع وتفكيك حركة حماس، في حين يرى التقرير أن واشنطن لا تؤيد حالياً عملية عسكرية إسرائيلية واسعة لتحقيق هذا الهدف، كما تواصل اتصالاتها مع الحركة.

ويعتزم نتنياهو كذلك مناقشة فرص توسيع اتفاقات التطبيع مع دول عربية، إضافة إلى التفاوض بشأن مذكرة تفاهم أمنية جديدة مع الولايات المتحدة.

ووفق التقرير، قد تنتقل العلاقة الأمنية بين البلدين من نموذج المساعدات العسكرية الأميركية المباشرة إلى نموذج يعتمد على الشراكة والتعاون في مجال التكنولوجيا والصناعات الدفاعية.

ويتوقع أيضاً أن يناقش الجانبان الملف السوري، في ظل رغبة أميركية بإحياء المفاوضات بين دمشق وتل أبيب.

كما سيحاول نتنياهو إقناع ترامب بعدم المضي في صفقة بيع مقاتلات F-35 لتركيا، على خلفية التوتر المتزايد بين أنقرة وإسرائيل.
مقالات ذات صلة
من بينهم إنهاء الدعم الايراني لـ "حزب الله".. لماذا "يستعجل" نتنياهو لقاء ترامب؟

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جنازة خامنئي تنطلق في طهران.. وتحذير من "التدافع المميت"
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستهدف أي قائد إيراني يخطط لتدمير إسرائيل

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
14:13
الرئاسة الفرنسية: ماكرون والشرع يرأسان غدا مؤتمرا اقتصاديا يبحث إعادة إعمار سوريا
14:01
الشرع: ستقوم فرنسا بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع فرنسا العمل بها
13:54
الرئيس السوري احمد الشرع: تشكل زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا تطوراً مهماً في العلاقة بين البلدين
13:54
لحظة وصول ماكرون الى دمشق (صور)
13:08
"إير فرانس" تستأنفت رحلاتها من الرياض وتل أبيب وإليهما
12:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026