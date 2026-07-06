بعد 20 عاماً.. "حماس" تتنحى عن حكم غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، حلّ لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة، تمهيدًا لتسلّم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.



وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، إسماعيل الثوابتة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد الفرا، قدّم رسميًا استقالته من منصبه.



وأوضح الثوابتة أن حلّ لجنة الطوارئ الحكومية يأتي "تسهيلًا لعملية الانتقال الإداري والحكومي إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية."

