من بغداد إلى بيروت.. حملة ضد الأموال "النظيفة"؟ (أسرار النهار)



جاء في أسرار صحيفة "النهار":

يتوقّع أن تتمدّد حملة الفساد من إلى دول أخرى منها وذلك في إطار خطط التضييق على حرية تنقّل الأموال "النظيفة" وتلك الناتجة أو المموّلة للإرهاب.