عراقجي للأميركيين: احترموا توقيعكم!

قال وزير ​الخارجية ⁠عباس ، ، إن "المحادثات الرامية الى التوصل ​إلى اتفاق نهائي بين ‌وواشنطن، لن تبدأ إذا استمرت ‌التهديدات ‌الأميركية".