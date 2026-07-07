أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

وزير المالية السوري: زيارة ماكرون إلى سوريا رسالة ثقة باستقرارها وتعافيها الاقتصادي وانفتاحها على الاستثمار

2026-07-07 | 04:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير المالية السوري: زيارة ماكرون إلى سوريا رسالة ثقة باستقرارها وتعافيها الاقتصادي وانفتاحها على الاستثمار
وزير المالية السوري: زيارة ماكرون إلى سوريا رسالة ثقة باستقرارها وتعافيها الاقتصادي وانفتاحها على الاستثمار
مقالات ذات صلة
وزير المالية السوري: زيارة ماكرون إلى سوريا رسالة ثقة باستقرارها وتعافيها الاقتصادي وانفتاحها على الاستثمار

عربي و دولي

المالية

السوري:

زيارة

ماكرون

سوريا

رسالة

باستقرارها

وتعافيها

الاقتصادي

وانفتاحها

الاستثمار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سانا عن الداخلية السورية: الأمن الداخلي رصد العبوتين الناسفتين وانفجرتا أثناء التجيهيز لعملية التفكيك
الرئاسة الفرنسية تؤكد سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا بعد انفجاري دمشق (ا ف ب)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
نتنياهو: بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" لتركيا من شأنه "نسف توازن القوى" في الشرق الأوسط
12:57
بالصور- فرحة لاعبي الأرجنتين بالتأهل
11:52
إن بي سي عن مسؤول أميركي: جيشنا أسقط اليوم عدة مسيرات أطلقتها إيران
11:41
إن بي سي عن مسؤول أميركي: هجمات إيران خلال الـ12 ساعة الماضية عدوانية وانتهاك مباشر لمذكرة التفاهم
11:26
بالصور- المنتخبان الأرجنتيني والمصري يصلان إلى الملعب
10:36
بعد قطيعة منذ 2012.. دمشق وباريس تتفقان على تبادل السفراء
10:13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026