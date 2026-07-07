قرار أميركي جديد يطال إيران

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزارة الخزانة الأميركية ألغت، الثلاثاء، ترخيصًا كانت قد رفعت بموجبه مؤقتًا العقوبات النفطية المفروضة على إيران، واصفةً ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه "غير مقبول على الإطلاق".



وقال مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية، عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في هذا الممر المائي الحيوي: "إن تصرفات إيران في المضيق غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون لها عواقب وخيمة".



وكان الإعفاء، الذي أُعلن في حزيران، قد سمح لايران بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام ومشتقاته حتى 21 آب



وجاءت الخطوة الأميركية بعدما تعرضت ثلاث ناقلات، بينها ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال، لهجمات بفارق ساعات في مضيق هرمز، وفق جهات لمراقبة الملاحة البحرية وقطر.