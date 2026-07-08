الأمين العام للناتو: 5 آلاف طائرة أقلعت من أوروبا لدعم العملية العسكرية على إيران

مصدر دبلوماسي لـ"أ ف ب": لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة بمفاوضات روما

مصدر دبلوماسي لـ"أ ف ب": لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة بمفاوضات روما