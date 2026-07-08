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عربي و دولي

القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته المقررة إلى إسرائيل اليوم

2026-07-08 | 05:00
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته المقررة إلى إسرائيل اليوم
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته المقررة إلى إسرائيل اليوم
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته المقررة إلى إسرائيل اليوم

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