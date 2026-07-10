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المندوب الفرنسي في مجلس الأمن: إيران يجب أن توقف مساعي زعزعة الاستقرار في المنطقة
المندوب الفرنسي في مجلس الأمن: إيران يجب أن توقف مساعي زعزعة الاستقرار في المنطقة
وكالة تسنيم الايرانية: الوفد القطري المفاوض توجه إلى مشهد للقاء وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي
وكالة تسنيم الايرانية: الوفد القطري المفاوض توجه إلى مشهد للقاء وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي
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مجلس الأمن القومي الإيراني: أي هجمات ستقابل برد لا يستثني إسرائيل
2026-07-10 | 07:35
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مجلس الأمن القومي الإيراني: أي هجمات ستقابل برد لا يستثني إسرائيل
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