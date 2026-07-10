الخارجية القطرية: رئيس الوزراء جدد دعم قطر لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل

المندوب الفرنسي في مجلس الأمن: إيران يجب أن توقف مساعي زعزعة الاستقرار في المنطقة

المندوب الفرنسي في مجلس الأمن: إيران يجب أن توقف مساعي زعزعة الاستقرار في المنطقة