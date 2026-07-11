أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

حادث غير متوقع في الجو ونجاة المسافر .. إليكم التفاصيل

2026-07-11 | 02:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حادث غير متوقع في الجو ونجاة المسافر .. إليكم التفاصيل
حادث غير متوقع في الجو ونجاة المسافر .. إليكم التفاصيل

ذكر شهود عيان ومسؤولون الجمعة أن رجلا كاد أن يُسحب خارج طائرة تابعة لشركة "رايان إير" بعد أن تحطمت إحدى نوافذها في الجو خلال رحلة متجهة إلى ألمانيا، حيث قام ركاب آخرون بالإمساك به وسحبه مجددا إلى داخل المقصورة، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وأفادت السلطات بأن الراكب، وهو سائح من صربيا كان على متن رحلة من سالونيك في اليونان إلى ميمينغن في ألمانيا، أُدخل إلى المستشفى لإصابته بحروق احتكاكية لكن حالته الصحية جيدة بشكل عام.

وقالت راكبة كانت على متن الطائرة لإذاعة سالونيك "معظمنا كان قد غفا وأغمض عينيه. وكان هناك صوت يشبه انفجار إطار".

وأضافت "أدركنا على الفور حدوث انخفاض في الضغط الجوي. تعالت الصرخات..  ولوهلة ظننت أن شخصا ما فتح باب الطوارئ عن طريق الخطأ".

وتابعت "تدلت أقنعة الأوكسجين وكانت هناك رائحة قوية. كان رأس وأكتاف أحد الركاب خارج النافذة، ولحسن الحظ، لم يكن قد فك حزام الأمان الخاص به".

وأشارت إلى أن ركابا آخرين كانوا بالقرب من الرجل ساعدوا في سحبه وإعادته إلى الداخل.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحادث وقع فوق أجواء مقدونيا الشمالية، وأن النافذة تحطمت بسبب قطعة حطام انفصلت عن أحد محركات الطائرة.

وفي بيان لها، قالت شركة "رايان إير" إن الرحلة "عادت إلى سالونيك بعد وقت قصير من الإقلاع إثر انفصال نافذة مخصصة للركاب أثناء الطيران. هبطت الطائرة بشكل طبيعي وعاد الركاب إلى مبنى المطار".

وأضافت شركة الطيران الإيرلندية أنه تم توفير طائرة بديلة لنقل بقية الركاب إلى ميمينغن.

من جانبها، صرحت شركة "بوينغ" بأنها على علم بالحادث وتتواصل مع شركة "رايان إير".

وأكدت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أن الحادث تضمن تحطم نافذة على متن طائرة من طراز "بوينغ 737-800".

وأبدت الإدارة استعدادها لمساعدة نظيراتها في اليونان وتقديم الدعم الفني للمجلس الوطني لسلامة النقل المسؤول عن التحقيق في حوادث الطيران.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن "مقدونيا الشمالية، بصفتها الدولة التي وقع فيها الحادث، ستتولى قيادة التحقيق وتحدد تشكيل فريق التحقيق وأي مشاركة دولية".

وأضاف المجلس في بيان أنه "عين ممثلا أميركيا معتمدا، سيكون مستعدا للمساعدة إلى جانب مستشارين فنيين من إدارة الطيران الفدرالية وشركة بوينغ وشركة جنرال إلكتريك للطيران".
مقالات ذات صلة
حادث غير متوقع في الجو ونجاة المسافر .. إليكم التفاصيل

عربي و دولي

طائرة

حادث

ألمانيا

صربيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي: إذا لم نحصل على الغبار النووي فلن يكون لدينا أي اتفاق مع إيران

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بشأن مذكرة التفاهم مع أميركا.. عراقجي يؤكد
01:51

بشأن مذكرة التفاهم مع أميركا.. عراقجي يؤكد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت، أن طهران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع موافقته على إجراء مباحثات جديدة.

01:51

بشأن مذكرة التفاهم مع أميركا.. عراقجي يؤكد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت، أن طهران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع موافقته على إجراء مباحثات جديدة.

يحدث الآن

اخترنا لك
إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي: إذا لم نحصل على الغبار النووي فلن يكون لدينا أي اتفاق مع إيران
02:21
الخارجية الإيرانية: وصول عباس عراقجي إلى مسقط لبحث الأوضاع في مضيق هرمز
01:53
بشأن مذكرة التفاهم مع أميركا.. عراقجي يؤكد
01:51
تحرك دبلوماسي لمنع إسرائيل.. الدوحة على خط المناطق التجريبية (المدن)
01:31
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قواتنا المسلحة بكل مكان ترصد بيقظة تحركات العدو وتحافظ على أمن واستقرار إيران
00:57
الأوامر صدرت.. ترامب يهدد إيران
00:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026