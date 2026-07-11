إسرائيل تستعد لهجوم واسع.. تقرير يكشف!

التحتية الإيرانية، فيما يفضل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب الصحيفة، عدم الانخراط حاليًا في التصعيد المتجدد بين إيران والولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش "أكمل خططه الهجومية على إيران تحسبًا لاستئناف حرب واسعة النطاق أو في حال شنت طهران هجوما على إسرائيل"، مضيفا أن إسرائيل "ستحقق ما لم تتمكن من تحقيقه في الجولات السابقة إذا قررت القيادة السياسية المضي قدمًا".
كما أشار المصدر إلى استمرار وجود آلاف الجنود الأميركيين وقوة جوية كبيرة في إسرائيل، معتبرًا أن هذا الانتشار يشكل عنصرا مؤثرا في أي سيناريو تصعيد محتمل.