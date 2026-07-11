إسرائيل تستعد لهجوم واسع.. تقرير يكشف!

التحتية ، فيما يفضل رئيس الوزراء ، بحسب الصحيفة، عدم الانخراط حاليًا في التصعيد المتجدد بين والولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش "أكمل خططه الهجومية على إيران تحسبًا لاستئناف حرب النطاق أو في حال شنت هجوما على "، مضيفا أن إسرائيل "ستحقق ما لم تتمكن من تحقيقه في الجولات السابقة إذا قررت القيادة السياسية المضي قدمًا".

كما أشار المصدر إلى استمرار وجود آلاف الجنود وقوة جوية كبيرة ، معتبرًا أن هذا الانتشار يشكل عنصرا مؤثرا في أي سيناريو تصعيد محتمل.