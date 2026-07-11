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الوكالة الوطنية: 7 جرحى في الغارات على بلدة المنصوري جنوبي لبنان
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مسؤول عسكري أميركي لـ"أ.ف.ب": سنتواصل قريباً مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها
2026-07-11 | 11:45
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مسؤول عسكري أميركي لـ"أ.ف.ب": سنتواصل قريباً مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها
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