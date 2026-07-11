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عربي و دولي

مسؤول عسكري أميركي لـ"أ.ف.ب": سنتكوم ستتولّى التنسيق بين لبنان وإسرائيل بشأن "المناطق التجريبية" ويتم حالياً وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية

2026-07-11 | 11:46
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مسؤول عسكري أميركي لـ"أ.ف.ب": سنتكوم ستتولّى التنسيق بين لبنان وإسرائيل بشأن "المناطق التجريبية" ويتم حالياً وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية
مسؤول عسكري أميركي لـ"أ.ف.ب": سنتكوم ستتولّى التنسيق بين لبنان وإسرائيل بشأن "المناطق التجريبية" ويتم حالياً وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية
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مسؤول عسكري أميركي لـ"أ.ف.ب": سنتكوم ستتولّى التنسيق بين لبنان وإسرائيل بشأن "المناطق التجريبية" ويتم حالياً وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية

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