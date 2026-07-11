"بداية البداية".. تقرير اسرائيلي جديد عن نزع سلاح حزب الله! (هآرتس)

نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً جديداً رأت فيه أنَّ نجاح أو فشل الاتفاق الموقع بين ولبنان الشهر الماضي سيتوقف على أداء الدولة في منطقتين تجريبيتين خُصصتا لاختبار قدرة على نزع سلاح "حزب الله"، معتبرة أن هذا البند يمثل العنصر الأكثر حسماً في الاتفاق الذي رعته .



وأشارت الصحيفة الى أن الأميركي ماركو روبيو وصف الاتفاق بأنه "بداية البداية" في مسار نزع سلاح " " وإنهاء الصراع بين ولبنان، لكنه لفت إلى أن اتفاقات سابقة، مثل القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، حملت أيضاً آمالاً مماثلة من دون أن تحقق نتائج دائمة.

وبحسب الصحيفة، فإن ما يميز الاتفاق الحالي هو ربط نجاحه بقدرة الدولة على فرض سيادتها الكاملة داخل منطقتين تجريبيتين، وإزالة وجود "حزب " منهما، إذ سيحدد نجاح هذه التجربة أو فشلها مستقبل الاتفاق بأكمله.