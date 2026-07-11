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عربي و دولي

السفير الأميركي لدى إسرائيل: تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان وعلى الجيش اللبناني تولّي مسؤولية الأمن في الجنوب تدريجياً

2026-07-11 | 14:07
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السفير الأميركي لدى إسرائيل: تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان وعلى الجيش اللبناني تولّي مسؤولية الأمن في الجنوب تدريجياً
السفير الأميركي لدى إسرائيل: تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان وعلى الجيش اللبناني تولّي مسؤولية الأمن في الجنوب تدريجياً
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السفير الأميركي لدى إسرائيل: تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان وعلى الجيش اللبناني تولّي مسؤولية الأمن في الجنوب تدريجياً

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