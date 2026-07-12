زار بيروت وكان من أكبر الداعمين لـ اسرائيل.. من هو ليندسي غراهام؟

أعلن المكتب الرسمي للسيناتور الأميركي ليندسي غراهام، ممثل ولاية كارولاينا الجنوبية، وفاته مساء السبت 11 تموز 2026 إثر وعكة صحية طارئة ومفاجئة.



وجاء في البيان الصادر عن مكتبه في واشنطن: "في مساء يوم السبت، الموافق 11 تموز، توفي السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إثر وعكة صحية طارئة ومفاجئة. وتعرب عائلة السيناتور غراهام عن تقديرها لمشاعر المواساة والدعوات، وتطلب احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة العصيبة".



ويُعد غراهام من أبرز وجوه الحزب في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث مثّل ولاية كارولاينا الجنوبية منذ عام 2003، وكان من أكثر أعضاء المجلس تأثيرًا في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي.



ولد غراهام في 9 تموز 1955 بولاية كارولاينا الجنوبية، وتخرّج في الحقوق من جامعة كارولاينا الجنوبية، قبل أن يخدم محاميًا في الجوية الأميركية، ثم ينتقل إلى العمل السياسي، بدايةً في الأميركي عام 1995، وصولًا إلى مجلس الشيوخ عام 2003، حيث أُعيد انتخابه لعدة ولايات متتالية.



اشتهر غراهام بمواقفه المحافظة ودعوته إلى تعزيز القوة العسكرية الأميركية، كما كان من أبرز الداعمين لإسرائيل داخل الكونغرس، ودافع باستمرار عن المساعدات العسكرية لها، وأيّد سياساتها في ، واتخذ مواقف متشددة تجاه والجماعات المسلحة المدعومة منها.



كما لعب أدوارًا بارزة في مناقشة ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، وكان حاضرًا باستمرار في المرتبطة بالشرق الأوسط، ما جعله من أكثر السياسيين متابعةً في المنطقة.



من جهته، أعرب وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، عن حزنه لوفاة غراهام، قائلاً: "أشعر بالحزن البالغ لوفاة السناتور الأميركي الذي وقف إلى جانب في أصعب لحظاتها".

وكان غراهام قد زار ضمن وفد أميركي من الكونغرس في آب المنصرم، التقى الوفد في خلالها الثلاثة، وتركزت المباحثات على دعم والإصلاحات، إضافة إلى ملف سلاح .