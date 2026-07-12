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ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية
ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية
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عربي و دولي
وزارة المواصلات القطرية: نهيب بملاك ومستخدمي الوسائط البحرية التوقف مؤقتا عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية حتى إشعار آخر
2026-07-12 | 05:17
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وزارة المواصلات القطرية: نهيب بملاك ومستخدمي الوسائط البحرية التوقف مؤقتا عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية حتى إشعار آخر
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