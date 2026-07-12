"لضبط النفس".. الوساطة الباكستانية مجدداً!

دعا دار إلى "خفض التصعيد" و"ضبط النفس" بين أطراف النزاع في ، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأحد، وفقاً لبيان صادر عن .

