الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يعزي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

لبنان يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حتى الأربعاء المقبل

لبنان يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حتى الأربعاء المقبل

لبنان يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حتى الأربعاء المقبل

اكسيوس عن مسؤول أميركي: نفذ الجيش الأميركي قبل نحو ساعة عدة ضربات على أنظمة الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري في عدة مواقع حول مضيق هرمز