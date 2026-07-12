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اكسيوس عن مسؤول أميركي: نفذ الجيش الأميركي قبل نحو ساعة عدة ضربات على أنظمة الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري في عدة مواقع حول مضيق هرمز
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عربي و دولي

الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يعزي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

2026-07-12 | 10:18
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الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يعزي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يعزي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يعزي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

عربي و دولي

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هرمز مُغلق.. حتى إشعار آخر!
الحرس الثوري الإيراني: سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وانتهاء التدخلات الأميركية ولن يسمح بمرور أي سفن

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بالفيديو - مراسم تشييع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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بالفيديو - مراسم تشييع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

مراسم تشييع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة

12:31

بالفيديو - مراسم تشييع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

مراسم تشييع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة

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