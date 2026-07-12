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لبنان يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حتى الأربعاء المقبل
لبنان يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حتى الأربعاء المقبل
وزيرة خارجية كندا: ننعى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي سيظل مذكورا برؤيته وقيادته
وزيرة خارجية كندا: ننعى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي سيظل مذكورا برؤيته وقيادته
اكسيوس عن مسؤول أميركي: نفذ الجيش الأميركي قبل نحو ساعة عدة ضربات على أنظمة الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري في عدة مواقع حول مضيق هرمز
اكسيوس عن مسؤول أميركي: نفذ الجيش الأميركي قبل نحو ساعة عدة ضربات على أنظمة الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري في عدة مواقع حول مضيق هرمز
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2026-07-12 | 11:28
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حماس: نعزي أمير دولة قطر وحكومتها وشعبها في وفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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