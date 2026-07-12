"درس في جامعتين بلبنان".. السيرة الذاتية لرئيس مجلس الشعب السوري

هو من مواليد عام 1966، ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة حلب (1990)، ودبلومًا في القانون العام، وماجستيرًا في القانون الإداري من الجامعة الإسلامية في لبنان
(2009)، إضافة إلى دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت العربية
.
وشغل بين عامي 1993 و1998 منصب مدير الشؤون القانونية في مديرية حوض دجلة والخابور، كما كان عضوًا في لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.
ويتولى منذ عام 2016 منصب أستاذ مساعد في جامعة "ماردين أرتقلو"، وعمل مستشارًا في وحدة دعم الاستقرار، ومحاضرًا في كلية الحقوق بجامعة الفرات، فضلًا عن عمله قاضيًا برتبة مستشار في وزارة العدل السورية
لمدة عشر سنوات.