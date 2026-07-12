اكسيوس عن مسؤول أميركي: نفذ الجيش الأميركي قبل نحو ساعة عدة ضربات على أنظمة الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري في عدة مواقع حول مضيق هرمز