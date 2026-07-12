مخطط لإغتيال ترامب.. وإيران لا تنوي مهاجمة إسرائيل حالياً (القناة 12 الإسرائيلية)

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله: "نأمل أن ترتكب إيران
خطأً."
وأضافت القناة أن مصدرًا استخباراتيًا غربيًا هو من نقل التحذير بشأن وجود مخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
في تركيا
، الأمر الذي أدى إلى تحويل مسار طائرة الرئيس الأميركي قبل إقلاعها.
وبحسب القناة، فإن التقديرات الإسرائيلية
، رغم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة
وإيران، تفيد بأن طهران
لا تنوي حاليًا مهاجمة إسرائيل
، إذ إن أي هجوم من هذا النوع سيؤدي إلى تصعيد واسع وخروج دوامة المواجهة عن السيطرة.
وفال مصدر إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية: "يعلم الأميركيون أننا نريد إتمام مهامنا في إيران، وهم يدركون تمامًا ما نقصده. لكن ذلك ليس مطروحًا الآن، فالوضع محسوم ولسنا طرفًا فيه، ولن نكون كذلك إلا إذا زجّ بنا الأميركيون أو الإيرانيون."