مخطط لإغتيال ترامب.. وإيران لا تنوي مهاجمة إسرائيل حالياً (القناة 12 الإسرائيلية)

أفادت القناة 12 بأن التقديرات تشير إلى أن لا تنوي في هذه المرحلة شن هجوم على ، معتبرة أن أي استهداف للأراضي أو السكان الإسرائيليين سيؤدي إلى إعادة الحرب إلى مرحلة التصعيد الحاد وخروجها عن السيطرة.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله: "نأمل أن ترتكب خطأً."



وأضافت القناة أن مصدرًا استخباراتيًا غربيًا هو من نقل التحذير بشأن وجود مخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأميركي في ، الأمر الذي أدى إلى تحويل مسار طائرة الرئيس الأميركي قبل إقلاعها.



وبحسب القناة، فإن التقديرات ، رغم تصاعد التوتر بين وإيران، تفيد بأن لا تنوي حاليًا مهاجمة ، إذ إن أي هجوم من هذا النوع سيؤدي إلى تصعيد واسع وخروج دوامة المواجهة عن السيطرة.



وفال مصدر إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية: "يعلم الأميركيون أننا نريد إتمام مهامنا في إيران، وهم يدركون تمامًا ما نقصده. لكن ذلك ليس مطروحًا الآن، فالوضع محسوم ولسنا طرفًا فيه، ولن نكون كذلك إلا إذا زجّ بنا الأميركيون أو الإيرانيون."