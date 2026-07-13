الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد العواك مهنئاً بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب ومما جاء في نص البرقية : دولة رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد عكيل العواك ،يسعدني أن أتقدم بإسمي وبإسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إنتخابكم رئيسا لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية ، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم ، التشريعية ولسوريا الامن والتقدم والإستقرار .
حلّق قميص عملاق للنجم ليونيل ميسي فوق مدينة روساريو الأرجنتينية، يوم الأحد، في مشهد فاجأ الجماهير بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم.وتظهر اللقطات مروحية تحمل قميص منتخب الأرجنتين رقم 10 في سماء المقاطعة التي ينحدر منها ميسي، ويبلغ طول القميص 18 متراً وعرضه 12 متراً، ويحمل على واجهته عبارة: "شكراً يا ليو".