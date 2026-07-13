الدقائق الأخيرة قبل وفاة ليندسي غراهام!

نشرت صحيفة بوست تسجيلًا صوتيًا لخدمات يكشف تفاصيل الدقائق التي سبقت وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، الذي توفي بصورة مفاجئة إثر أزمة صدرية حادة.

وبحسب التسجيل الذي راجعته الصحيفة، تلقّت خدمات اتصالًا قرابة الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي لولاية ساوث كارولينا، للإبلاغ عن معاناة غراهام من آلام حادة في داخل منزله.



ويُظهر التسجيل أن "فرق الإسعاف واجهت صعوبة في دخول المنزل بعدما كان الباب الأمامي مقفلًا بنظام أمان، ما أدى إلى تأخير وصول الطواقم الطبية لبضع دقائق".



وأكدت الصحيفة أن "تسجيل المكالمة لا يتضمن أي معلومات أو تأكيدات بشأن السبب النهائي لوفاة غراهام، الذي رحل عن عمر ناهز 71 عامًا، وذلك بعد فقط من عودته إلى ساوث كارولينا إثر زيارته العاشرة إلى ".



، أعلن التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، أن المكتب يقدّم الدعم للسلطات المحلية، مشيرًا إلى أنه "وفّر جميع الموارد اللازمة للمساعدة في التحقيق".