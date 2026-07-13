الدقائق الأخيرة قبل وفاة ليندسي غراهام!

وبحسب التسجيل الذي راجعته الصحيفة، تلقّت خدمات الطوارئ
اتصالًا قرابة الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي لولاية ساوث كارولينا، للإبلاغ عن معاناة غراهام من آلام حادة في الصدر
داخل منزله.
ويُظهر التسجيل أن "فرق الإسعاف واجهت صعوبة في دخول المنزل بعدما كان الباب الأمامي مقفلًا بنظام أمان، ما أدى إلى تأخير وصول الطواقم الطبية لبضع دقائق".
وأكدت الصحيفة أن "تسجيل المكالمة لا يتضمن أي معلومات أو تأكيدات بشأن السبب النهائي لوفاة غراهام، الذي رحل عن عمر ناهز 71 عامًا، وذلك بعد يوم واحد
فقط من عودته إلى ساوث كارولينا إثر زيارته العاشرة إلى أوكرانيا
".
من جهته
، أعلن مدير مكتب
التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، أن المكتب يقدّم الدعم للسلطات المحلية، مشيرًا إلى أنه "وفّر جميع الموارد اللازمة للمساعدة في التحقيق".