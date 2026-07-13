خطوة جديدة لتطوير المرافئ.. وفد لبناني رفيع في مرفأ أنتويرب

واستُهلت الزيارة في محطة MSC PSA European Terminal (MPET)، إحدى أبرز محطات الحاويات التي تديرها شركة Terminal Investment Limited (TIL)، حيث كان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي للشركة عمار كنعان، ونائب رئيس الاستثمار جوزيه بو ملحم، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الإدارة. واستمع الوفد إلى عرضٍ شامل حول العمليات العالمية التي تديرها الشركة، وشبكتها الدولية لمحطات الحاويات، وأحدث التقنيات والممارسات الإدارية المعتمدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والقدرة التنافسية.وفي إطار البرنامج التقني، جال الوفد في مرافق التفتيش الجمركي، واطّلع على أنظمة المسح الضوئي المتطورة وإجراءات التفتيش المعتمدة لتسهيل حركة البضائع مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة. وتركزت المناقشات على آليات التنسيق الجمركي، وإجراءات تفتيش الحاويات، وأفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتيسير التجارة.كما ركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين مرفأ أنتويرب-بروج ولبنان، ولا سيما من خلال إعادة تفعيل اتفاقية التعاون القائمة مع مرفأ . وأكد الجانبان "التزامهما بتوسيع مجالات التعاون في الخبرات التقنية، وبناء القدرات، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، والتميّز التشغيلي، وتبادل المعرفة، إلى جانب استكشاف فرص لتعزيز حركة التجارة والربط البحري بين البلدين".وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير رسامني اجتماعاً ثنائياً مع الجهات البلجيكية الإقليمية المختصة بقطاع النقل، جرى خلاله البحث في فرص تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، بما يدعم تحديث وتطوير البنية التحتية للنقل والمرافئ في على أسس مستدامة.واختُتمت الزيارة بتأكيد الجانبين التزامهما بمواصلة التنسيق الوثيق، والمضي في تنفيذ المبادرات العملية التي من شأنها تعزيز التعاون البحري ، والإسهام في مواصلة تطوير وتحديث قطاع المرافئ في لبنان.